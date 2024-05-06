В Иране откроют первый в стране учебно-исследовательский ядерный центр

Первый в Иране учебно-исследовательский ядерный центр откроют в Исфахане в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами на международной ядерной конференции в Исфахане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие два месяца мы откроем в Исфахане первый международный учебный центр ядерной науки и технологий", - приводит слова главы ОАЭИ агентство IRNA. В одноименной провинции также расположен ядерный исследовательский центр в Натанзе, где установлены центрифуги для обогащения урана. Объект считается важной частью ядерной программы исламской республики.

6 мая в Исфахане открылась международная ядерная конференция. На нее также прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ходе конференции Эслами заявил, что Иран готов передать технологии мирного атома другим странам для формирования новой системы обмена научными достижениями.

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