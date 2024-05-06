Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение радикальной палестинской группировки согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом турецкий лидер написал в X.

"Перед заседанием кабинета министров мы провели телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Мы обсудили усилия по прекращению конфликта и насилия в Газе, оценили одобрение ХАМАС предложения о прекращении огня, полученного от посредников", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что считает решение, принятое ХАМАС с учетом предложений Турции, положительным, и подчеркнул, что Израиль также должен предпринять шаги для постоянного прекращения огня.

"Я призываю все стороны, особенно западные страны, оказать необходимое давление на Израиль с целью прекращения огня", - добавил Эрдоган.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!