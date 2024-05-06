Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение радикальной палестинской группировки согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом турецкий лидер написал в X.
"Перед заседанием кабинета министров мы провели телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Мы обсудили усилия по прекращению конфликта и насилия в Газе, оценили одобрение ХАМАС предложения о прекращении огня, полученного от посредников", - отметил Эрдоган.
Он добавил, что считает решение, принятое ХАМАС с учетом предложений Турции, положительным, и подчеркнул, что Израиль также должен предпринять шаги для постоянного прекращения огня.
"Я призываю все стороны, особенно западные страны, оказать необходимое давление на Израиль с целью прекращения огня", - добавил Эрдоган.
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