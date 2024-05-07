Танки Израиля вошли в Рафах

Бронетанковые подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли рано утром во вторник в город Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, ЦАХАЛ заявил, что наносит "точечные удары" по целям ХАМАС в восточной части Рафаха. На кадрах из района КПП "Рафах", показанных египетскими телеканалами, слышны стрельба и взрывы, грохот танков и гул вертолетов.

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