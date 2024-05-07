США отложили продажу высокоточного оружия Израилю
Вашингтон отложил продажу Израилю высокоточного оружия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их сведениям, речь идет о продаже около 6,5 тыс. комплектов наведения JDAM, которые могут преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Отмечается, что Конгрессу США в январе сообщили о предполагаемой сделке на сумму $260 млн, но официального уведомления законодатели так и не получили. С тех пор администрация президента США Джо Байдена не приняла необходимых мер для реализации продажи, отмечает The Wall Street Journal.
"Это необычно, особенно в отношении Израиля, особенно во время войны", - сказал изданию источник в Конгрессе, не уточнив причин, по которым продажа откладывается.
С марта застопорился также процесс уведомления Конгресса о потенциальной продаже Израилю вооружений на сумму $1 млрд, в том числе танковых боеприпасов, военной техники и минометных снарядов, пишет газета.
5 мая портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщил, что американская администрация на неделе приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 года. Этот шаг, по словам чиновников, вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины задержки поставок снарядов.
6 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать сведения о приостановке поставки Соединенными Штатами снарядов Израилю. По его словам, обязательства США "перед Израилем в сфере безопасности являются непоколебимыми".
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