Минобороны Великобритании отключило базу данных после сообщений о ее взломе

Минобороны Великобритании отключило базу данных сразу же после сообщений СМИ о ее взломе и похищении данных чиновников, действующих и бывших военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по вопросам труда и пенсий Мэл Страйд.

"Минобороны отреагировало очень быстро и сразу же отключило серверы", - приводит слова министра агентство Reuters.

Были взломаны системы обработки платежных ведомостей, вследствие чего хакеры получили доступ к личным данным, включая банковские реквизиты, сотрудников оборонного ведомства и военнослужащих. В то же время отмечается, что эта база данных принадлежит компании-подрядчику и не была подключена к системам Минобороны, поэтому никакой утечки его оперативных данных не произошло. По факту кибератаки начато ведомственное расследование.

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