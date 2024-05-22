Китай заявил о намерении продолжить укреплять сотрудничество с Ираном

Китай намерен продолжать развивать стратегическое сотрудничество с Ираном. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари на полях заседания Совета глав МИД стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Независимо от того, как изменится ситуация, Китай продолжит укреплять китайско-иранское стратегическое сотрудничество, защищать общие интересы обеих сторон и продолжать работать ради регионального и глобального мира", - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Министр добавил, что Китай твердо "поддерживает своих иранских друзей" в связи с гибелью президента, главы МИД и других высокопоставленных лиц исламской республики. Ван И выразил уверенность, что под руководством духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "иранское правительство и народ превратят горе в силу, неуклонно будут продвигать установленную стратегию и поддерживать стабильное развитие страны".

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