Эстония направила полицейских на границу Латвии и Беларуси

Несколько сотрудников из Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эстонии отправились на латвийско-белорусскую границу, якобы чтобы оказать содействие Государственной пограничной охране Латвии в борьбе с нелегальной миграцией на границе. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе латвийские пограничники попросили эстонские власти направить группу полицейских из 11 человек. Они начнут патрулирование 30 июля. Подразделение сможет применять беспилотные летательные аппараты. В группу также входит кинолог с собакой.

По данным портала, сотрудники PPA направятся в районы Каплава и Робежниеки в юго-западной части Латвии, где в последнее время якобы отмечается наибольшее количество попыток незаконно пересечь границу мигрантами. Эстонское подразделение будет работать в течение двух недель, затем прибудет другая группа в рамках ротации.

Портал напомнил, что эстонские полицейские уже помогали латвийским пограничникам в охране границы с Белоруссией в 2023 году. С 20 сентября по 15 ноября 2023 года подразделения PPA задержали более 900 человек.

Латвийские, литовские и польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, оставляя на границе тела умерших беженцев. В 2023 году Белоруссия пресекла вытеснение около 35 тыс. беженцев, в 2022 году - порядка 31 тыс.

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