Израиль заявил об авиаударах по границе Ливана и Сирии

Израильские военные атаковали погранпереходы между Сирией и Ливаном, целью этих действий названо предотвращение контрабанды оружия для вооруженных формирований ливанской шиитской организации "Хезболлах".

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по погранпереходам на границе Сирии и Ливана, через которые террористическая организация "Хезболлах" пыталась контрабандно ввезти оружие в Ливан", - говорится в сообщении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По версии израильских военных, "эти попытки контрабанды являются грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном". "Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы пресекать любую угрозу государству Израиль, и продолжит предотвращать любые попытки террористической организации "Хезболлах" восстановить свои силы", - заявили в пресс-службе.