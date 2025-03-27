Иран ответил Трампу
Иран отправил ответ на письмо Трампа через Оман.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью IRNA.
Министр сообщил, что официальный ответ Ирана на письмо президента США был должным образом отправлен через Оман.
"В этом официальном ответном письме полностью изложены наши взгляды на текущую ситуацию...", - подчеркнул глава МИД Ирана.
Министр добавил, что "политика Ирана заключается в том, чтобы избегать прямых переговоров в условиях максимального давления и военных угроз. Но косвенно переговоры, как и в предыдущем опыте, могут продолжаться".
Отметим, что Оман и ранее выполнял посредническую миссию между Тегераном и Вашингтоном.
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