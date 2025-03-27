Иран ответил Трампу

Иран отправил ответ на письмо Трампа через Оман.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью IRNA.

Министр сообщил, что официальный ответ Ирана на письмо президента США был должным образом отправлен через Оман.

"В этом официальном ответном письме полностью изложены наши взгляды на текущую ситуацию...", - подчеркнул глава МИД Ирана.

Министр добавил, что "политика Ирана заключается в том, чтобы избегать прямых переговоров в условиях максимального давления и военных угроз. Но косвенно переговоры, как и в предыдущем опыте, могут продолжаться".

Отметим, что Оман и ранее выполнял посредническую миссию между Тегераном и Вашингтоном.