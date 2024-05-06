Kia Tasman 2025 модельного года станет прямым конкурентом таким моделям как Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max и Mitsubishi Triton в сегменте среднеразмерных пикапов, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Согласно инсайдерской информации, пикап Tasman разделит рамную архитектуру с внедорожником Mohave 2 поколения. В линейку войдет проверенный 2,2-литровый турбодизель мощностью 199 л.с. и 441 Нм, работающий в паре с автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом. Возможно появление и 3,0-литровой дизельной "шестерки".

Свежие изображения нового Kia Tasman была созданы на базе официальных фотографий, опубликованных Kia в прошлом месяце, а также на базе снимков прототипов, которые часто замечают на дорогах.

Ожидается, что по грузовым характеристикам Kia Tasman сможет буксировать прицепы массой до 3,5 т, а его грузоподъемность составит около 1 т. Оформлением пикап будет отличаться от всех других моделей линейки, он получит необычную светодиодную оптику и новое расположение воздухозаборников в передней части.

В интерьере Tasman, как ожидается, будет использован тот же стиль, что и у электрокроссовера EV9, со схожей цифровой комбинацией приборов и мультимедийной системой. Продажи пикапа начнутся в Австралии, Юго-Восточной Азии, Корее и других регионах.

Рендер: Kelosonik / Kolesa

К сожалению, на американский рынок Kia Tasman явно не выйдет из-за высоких импортных пошлин 25% на пикапы иностранного производства. Сама Kia уже официально подтвердила, что испытания прототипа в США никак не связаны с планами по продаже модели в Северной Америке.