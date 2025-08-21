Ağdərədə yenidən yanğın başlayıb

Ağdərədə yenidən yanğın başlayıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Ağdərə şəhər dağlıq ərazidə yerləşən meşə massivində başlayıb.

Yanğın baş verən əraziyə FHN-nin Ağdərə rayon yanğınsöndürən briqadasının texnikası və əməkdaşları cəlb edilib.

Hazırda yanğın davam edir.