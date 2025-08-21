https://news.day.az/azerinews/1775239.html Ağdərədə yenidən yanğın başlayıb - FOTO Ağdərədə yenidən yanğın başlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Ağdərə şəhər dağlıq ərazidə yerləşən meşə massivində başlayıb. Yanğın baş verən əraziyə FHN-nin Ağdərə rayon yanğınsöndürən briqadasının texnikası və əməkdaşları cəlb edilib. Hazırda yanğın davam edir.
Ağdərədə yenidən yanğın başlayıb - FOTO
Ağdərədə yenidən yanğın başlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Ağdərə şəhər dağlıq ərazidə yerləşən meşə massivində başlayıb.
Yanğın baş verən əraziyə FHN-nin Ağdərə rayon yanğınsöndürən briqadasının texnikası və əməkdaşları cəlb edilib.
Hazırda yanğın davam edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре