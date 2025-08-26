https://news.day.az/azerinews/1776317.html Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu - FOTO Mərhum aktrisa Xanım Qafarovanın qızı Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunub. Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, mərhum Xalq artisti, sevilən aktrisa Xanım Qafarovanın qızı Gövhər Qafarova uğurlu nəticə göstərərək Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinə qəbul olunub.
Qeyd edək ki, Xanım Qafarova Azərbaycan teatr və kino sənətində yaddaqalan obrazları ilə tamaşaçıların sevimlisinə çevrilmiş, öz sənətkarlığı ilə ölkənin mədəni həyatında dərin iz qoyub.
