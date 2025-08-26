https://news.day.az/azerinews/1776341.html Dünya brendi bu çatnanı 995 dollara SATIR - Zibil paketinə bənzətdilər - FOTO "Balenciaga"nın 995 dollara satdığı plastik görünüşlü çanta sosial mediada gündəm olub. Day.Az maya.news.az-a istinadən xəbər verir ki, "Marché Packable Tote Bag Medium" adlı çanta 2025 Qış kolleksiyasının tərkib hissəsidir. Onun görünüşü plastiki xatırlatsa da, çantanın poladdan daha möhkəm olduğu bildirilir.
Dünya brendi bu çatnanı 995 dollara SATIR - Zibil paketinə bənzətdilər - FOTO
"Balenciaga"nın 995 dollara satdığı plastik görünüşlü çanta sosial mediada gündəm olub.
Day.Az maya.news.az-a istinadən xəbər verir ki, "Marché Packable Tote Bag Medium" adlı çanta 2025 Qış kolleksiyasının tərkib hissəsidir.
Onun görünüşü plastiki xatırlatsa da, çantanın poladdan daha möhkəm olduğu bildirilir.
O 10 kiloqrama qədər yük daşıya bilir.
