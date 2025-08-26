Dünya brendi bu çatnanı 995 dollara SATIR

"Balenciaga"nın 995 dollara satdığı plastik görünüşlü çanta sosial mediada gündəm olub.

Day.Az maya.news.az-a istinadən xəbər verir ki, "Marché Packable Tote Bag Medium" adlı çanta 2025 Qış kolleksiyasının tərkib hissəsidir.

Onun görünüşü plastiki xatırlatsa da, çantanın poladdan daha möhkəm olduğu bildirilir.

O 10 kiloqrama qədər yük daşıya bilir. 