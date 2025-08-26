Azərbaycanda toy FACİƏYƏ çevrildi

Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan bir neçə avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 5 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə, qəzaya düşənlər toya gedirmişlər.