Azərbaycanda toy FACİƏYƏ çevrildi - Çox sayda yaralı var
Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan bir neçə avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 5 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə, qəzaya düşənlər toya gedirmişlər.
