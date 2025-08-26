Bakının bu ərazisində su olmayacaq

Xətai rayon ərazisindən keçən magistral su xəttində aparılan təmir-bərpa işləri ilə bağlı bu gün saat 23:00-dan rayonun bir hissəsinə içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, avqustun 27-i tarixində günorta saatlarında suyun əvvəlki rejimlə verilməsi bərpa olunacaq.