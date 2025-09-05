https://news.day.az/azerinews/1778480.html Astarada kütləvi zəhərlənmə - 15 nəfər xəstəxanalıq oldu Astarada kütləvi zəhərlənmə olub. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.
Astarada kütləvi zəhərlənmə - 15 nəfər xəstəxanalıq oldu
Astarada kütləvi zəhərlənmə olub.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.
"05.09.2025-ci il tarixində saat 11:00 radələrindən etibarən müxtəlif qastrointestinal şikayətlərlə 8-i uşaq olmaqla, ümumilikdə 15 nəfər (9-u qadın, 6-sı kişi cinsli) Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Onlara zəruri tibbi xidmət göstərilib.
Müalicələri Yoluxucu xəstəliklər şöbəsində davam etdirilən pasiyentlərdən 13-nün vəziyyəti qənaətbəxş, 2-nin vəziyyəti isə nisbi ağır qiymətləndirilir", - məlumatda deyilir.
