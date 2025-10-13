https://news.day.az/azerinews/1787796.html Astara Terminalının tikintisi üzrə görülən işlər açıqlanıb Astara Terminalının (İran İslam Respublikasının ərazisində) tikintisi üzrə əsaslı işlər görüb. Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, terminalın layihələndirmə işlərinin 92,5%-i, tikinti-quraşdırma işlərinin isə 80%-i başa çatdırılıb.
Astara Terminalının tikintisi üzrə görülən işlər açıqlanıb
Astara Terminalının (İran İslam Respublikasının ərazisində) tikintisi üzrə əsaslı işlər görüb.
Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, terminalın layihələndirmə işlərinin 92,5%-i, tikinti-quraşdırma işlərinin isə 80%-i başa çatdırılıb.
"Layihə çərçivəsində 1 körpü tikilib, 5 körpünün tikintisi başa çatmaq üzrədir, digərinin tikinti işlərinin 76 faizi yekunlaşıb. Terminalın inşası tam başa çatdıqdan sonra yükaşırma gücünün illik 4 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulur."
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре