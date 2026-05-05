WUF13 günlərində 24 saat ərzində məkanlara daşınma olacaq
WUF13 günlərində 24 saat ərzində "Koroğlu" metrostansiyası yaxınlığındakı habdan K1 marşrutu ilə daşınmalar həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin Nəqliyyat şöbəsinin müdiri Vüqar Aslanov WUF13 tarixlərində nəqliyyatın idarə olunması planının təqdimatına dair brifinqdə deyib.
O bildirib ki, "Koroğlu" metrostansiyasından insanlar birbaşa WUF13 məkanlarına daşınacaq.
"67 şəhərdaxili dayanacaq istifadə olunac. WUF13 müddətində hava limanı istiqamətində müntəzəm 6 avtobus xətti olacaq. 24 saat fasiləsiz həyata keçiriləcək. 9 nəqliyyat mübadilə mərkəzi və 2 xüsusi avtobus xətti ilə insanlar WUF13 məkanına daşınacaq".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре