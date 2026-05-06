2 yaşlı uşağın burnundan sancaq çıxarıldı
Rusiyada həkimlər 2 yaşlı uşağın burnuna daxil olub baş nahiyəsinə qədər irəliləmiş sancağı uğurla çıxarıblar.
Day.Az xəbər verir ki, əməliyyat Başlyaeva Uşaq Xəstəxanası-da baş tutub.
Qeyd edilib ki, valideynlərin əşyanı evdə çıxarmağa çalışması vəziyyəti ağırlaşdırıb və qanaxmaya səbəb olub.
Müayinələr nəticəsində sancağın burun boşluğundan keçərək yumşaq toxumalarda və etmoid bölgədə ilişib qaldığı müəyyən edilib. Yad cismin yeri rentgen vasitəsilə dəqiqləşdirilib və əməliyyat ümumi anesteziya altında aparılıb.
Həkimlərin məlumatına görə, müdaxilə uğurla nəticələnib və uşağın vəziyyəti stabil olub. O, müalicədən sonra xəstəxanadan evə buraxılıb.
Mütəxəssislər belə hallarda evdə müdaxilə etməyin təhlükəli olduğunu və dərhal tibbi yardım çağırmağın vacibliyini vurğulayırlar.
