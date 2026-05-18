WUF13-ün 2-ci gününün rəsmi açılış mətbuat konfransı keçirilir - FOTO
Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasının (WUF13) 2-ci günü çərçivəsində rəsmi açılış mətbuat konfransı keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, mətbuat konfransı həftənin əsas gündəliyini müəyyən edəcək.
Tədbirdə "Dünyanı məskunlaşdırmaq: Təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar" mövzusu təqdim olunacaq, qlobal mənzil böhranının həlli, şəhər dayanıqlığının gücləndirilməsi, eləcə də dünya üzrə şəhər və icmalarda davamlı urbanizasiya siyasətlərinin inkişafı istiqamətində prioritet məsələlər müzakirə ediləcək.
Mətbuat konfransında BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) icraçı direktoru Anaklaudiya Rossbax, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasının (WUF13) milli koordinatoru, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev, və Malayziyanın Mənzil və Yerli Özünüidarəetmə Naziri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Məskunlaşmaları
Proqramı (UN-Habitat) Assambleyasının hazırkı prezidenti Nga Kor Ming çıxış edəcəklər.
