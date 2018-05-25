Состоялось открытие выставки «Труд, отдых и мечты: 1960-1980-е глазами азербайджанских мастеров» - ФОТО

25 мая при организационной поддержке Пространства современного искусства YARAT в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков состоялось торжественное открытие выставки "Труд, отдых и мечты: 1960-1980-е глазами азербайджанских мастеров".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, открывая мероприятие, художественный директор YARAT, куратор выставки Суад Гараева-Малеки рассказала, что в экспозицию вошли 65 работ выдающихся художников Азербайджана 60-х и 80-х годов минувшего века. Название выставки отражает основную суть жизни людей той эпохи: они работали, затем отдыхали, а после предавались мечтам. Несмотря на то, что произведения мастеров кисти выполнены в различных техниках, они все связаны между собой тем, что воссоздают общую картину быта и досуга людей, живших в СССР.

Народный художник, руководитель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов довел до внимания собравшихся, что в советский период художники делились на два лагеря. Одни из них поддерживали власть, а другие, напротив, - критиковали. Это противостояние породило большое количество прекрасных полотен. Именно поэтому 1960-1980-е годы считаются эпохой расцвета азербайджанской живописи. Он также поблагодарил YARAT за организацию такой замечательной выставки.

Затем гости вечера насладились выступлением тариста Шахрияра Иманова и его группы.

Отметим, что выставка "Труд, отдых и мечты: 1960-1980-е глазами азербайджанских мастеров", вызвавшая большой интерес у посетителей, продлится до 6 января 2019 года.

В экспозицию вошли работы таких выдающихся живописцев, как Тахир Салахов, Микаил Абдуллаев, Саттар Бахлулзаде, Беюкага Мирзазаде, Тогрул Нариманбеков, Марал Рахманзаде, Ашраф Мурад, Геннадий Брижатюк, Надир Абдурахманов, Кямал Ахмед, Уджал Хагвердиев, Игорь Жук, Джавад Мирджавадов, Надир Гасымов, Расим Бабаев, Эльдар Гурбан, Алтай Садыгзаде, Огтай Садыгзаде, Халида Сафарова, Махмуд Тагиев, Таги Тагиев, Фархад Халилов и Гейюр Юнус.

Эта выставка собрала вместе работы корифеев азербайджанской живописи, чье творчество определило ключевой период в изобразительном искусстве Азербайджана советской эпохи. После смерти Иосифа Сталина в 1953 году по Советскому Союзу прокатилась новая волна свободы самовыражения, и первыми выигравшими от этого оказались художники. Огромное влияние на художников того времени оказали две важнейшие выставки - выставка произведений Пабло Пикассо в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С Пушкина в 1956 году и Американская национальная выставка 1958 года, где советской публике впервые были показаны работы абстракционистов-экспрессионистов. Именно в этот период новое поколение азербайджанских художников возвестило о новом направлении в живописи. Отойдя от догматичных предписаний социалистического реализма, они выработали свою характерную стилистику, уникальную по применению светлых тонов, смелую в отображении объектов, отличающуюся уверенностью мазков, силой импасто и использованием элементов фольклора.

В то время как некоторые художники, такие, как Тахир Салахов, для усиления выразительности линий и эмоциональности изображения форсировали технику реализма и сформировали знаменитый "Суровый стиль", другие полностью отказались от реализма. Следуя за Джавадом Мирджавадовым, они стали применять смелые сочетания цветов и слоистую технику. Желая выразить свое недовольство существующим положением, эти художники, сформировавшие Абшеронскую школу колористов, часто вводили в свои работы базовые, земные мотивы с использованием языка восточных символов и народных сказок. А третьи, такие, как Беюкага Мирзазаде и Марал Рахманзаде, оттачивали свою технику реалистичной передачи перемен в жизни страны, изображая новую эру открытости и прогресса.

Как же ориентироваться среди столь различающихся стилей и мировоззрений? Что объединяет таких разных художников, как Саттар Бахлулзаде и Тогрул Нариманбеков? В данной экспозиции прослеживаются три популярные темы, больше всего занимавшие азербайджанских художников в период с оттепели 1960-х годов и вплоть до перестройки конца 1980-х. Выставка "Труд, отдых и мечты" отображает пребывание в советских реалиях в дефрагментированном, переработанном и переосмысленном через искусство виде. Она предлагает новый взгляд на творчество мастеров Золотого периода азербайджанской живописи XX века. Это - приглашение на миг окунуться в мир, в котором они жили, и познакомиться с идеями, которые двигали ими.