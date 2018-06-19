Ильхам Назаров на конкурсе Voice of Astana: "Я горд, что смог на высоком уровне представить свой Азербайджан" - ФОТО

Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, известный исполнитель Ильхам Назаров принял участие в первом Международном конкурсе эстрадных исполнителей Voice of Astana. По решению судей азербайджанский исполнитель занял третье место на конкурсе, организованном Министерством культуры и спорта Казахстана в рамках празднования 20-летнего юбилея столицы.

Конкурс состоял из дистанционного отборочного тура, а также полуфинала и финала, которые прошли в Астане.

В полуфинале конкурса все участники исполняли песни об Астане, которые можно было выбрать или сочинить самим. В исполнении Ильхама Назарова во втором этапе конкурса прозвучала песня "Город мой" на музыку известного композитора Толегена Мухамеджанова и слова президента Нурсултана Назарбаева. За это исполнение Назаров получил 62 балла из 66.

В финале конкурса участники должны были исполнить любое произведение из собственного репертуара. И вот здесь обладатель уникального голоса Ильхам Назаров поразил казахстанскую публику и членов жюри международного конкурса.

Известная композиция "Time to say goodbye" была исполнена двумя тембрами - баритоном и контртенором. Отметим, что в мире такой вокальный дар встречается очень редко, чтобы исполнитель на высоком уровне мог исполнять произведения и баритоном, и контртенором. Примечательно, что получив 64 балла в финале из 66, Назаров встретил бурную поддержку публики, которая была недовольна решением некоторых членов жюри, которые не поставили азербайджанскому исполнителю высокий балл.

Отметим, что за время приема заявок желание принять участие в конкурсе выразили 500 певцов и музыкальных коллективов из более чем 20 стран. В финал прошел 21 участник из 20 стран.

Как сообщил Day.Az сам исполнитель, он не ожидал, что займет призовое место.

"Не всегда исполнители остаются довольны своими выступлениями, но в этот раз я был доволен. Я горд, что смог на высоком уровне представить свою страну, свой Азербайджан.

Мне об этом конкурсе сообщил заслуженный работник культуры Эльчин Аббасов. Он поддерживал меня на протяжении всего конкурса, за что я ему очень благодарен. Меня также поддерживал народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде. Я все время чувствовал их поддержку, поддержку деятелей культуры своей страны, поддержку государства.

Я хочу подчеркнуть, что конкурс был организован на очень высоком уровне, большинство членов жюри были из международного конкурса "Евровидение", и я очень горд, что смог принять участие в этом конкурсе. Нас в Казахстане очень хорошо приняли, за что я им благодарен", - сообщил Назаров.

Добавим, что обладателем гран-при был объявлен Автандил Абесламидзе (Грузия), первое место - Goldstone (Великобритания) и Бердибек Кулгараев (Казахстан), второе - Бао Лин (Китай) и Татьяна Доканина (Украина), приз зрительских симпатий - Матин Иногамов (Узбекистан), оригинальное исполнение - Cedrina Shari (США), лучшая песня об Астане - Элеонора Носова (Россия).

Voice of Astana включил в себя несколько мероприятий: международный конкурс эстрадных исполнителей, концерт памяти певца Батырхана Шукенова и юбилейный творческий вечер Байгали Серкебаева, а также выступление суперзвезды мирового масштаба Анастейши.

Среди гостей были звезды российской эстрады Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Алексей Чумаков, Юлианна Караулова, Элина Чага, а также звезды казахстанской эстрады Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Карина Абдуллина, Мейрамбек Бесбаев, группа "A-Studio" и другие.

Конкурс будет показан на Казахстанском телевидении 6 июля.

Франгиз Агаларова