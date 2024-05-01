Каждая страна должна своевременно предотвращать проблемы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мохамед Бечари во время панельных дискуссий на тему "Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Сегодня мы собрались в Баку, столице толерантности и мира. Разговоры о мире не должны быть временными. То, что мы выступаем здесь сегодня, вдохновляет нас", - сказал Бечари.

Он отметил, что в рамках форума были обсуждены различные вопросы.

"Если мы хотим мира, процветания, меры должны приниматься и внутри стран. Каждая страна должна своевременно предотвращать проблемы. Почему мы должны вести войны? Для нас мир и стабильность превыше всего. Уже сегодня некоторые страны оказались в плохом положении в результате войны. Мы должны установить мир совместными усилиями", - добавил Бечари.

Напомним, что в Баку проходит VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум проходит с 1 по 3 мая.

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