Али Асадов провел обсуждения с президентом Сената парламента Малайзии

1 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Сената парламента Малайзии Датуком Мутангом Тагалом.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто значение Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку, а также высокую оценку получило участие президента Сената парламента Малайзии в этом мероприятии.

Было отмечено успешное развитие азербайджано-малайзийских дружественных отношений, и подчеркнуто, что обе страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе в Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, было выражено удовлетворение нынешним уровнем азербайджано-малайзийского межпарламентского сотрудничества.

На встрече состоялось обсуждение перспектив расширения сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, энергетики, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

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