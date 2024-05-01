https://news.day.az/officialchronicle/1656777.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря KAICIID - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря KAICIID - ФОТО
1 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухайра Альхарти/
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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