Чехия пытается наладить контакты с азербайджанскими компаниями в рамках "Кольца солидарности"

Чехия пытается наладить контакты с азербайджанскими компаниями в рамках инициативы "Кольцо солидарности" через энергетический конгломерат CEZ, который мог бы взять на себя роль наблюдателя в контексте диверсификации поставок.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщил источник в министерстве промышленности и торговли Чехии.

"Присоединение к проекту "Кольцо солидарности" означало бы для нас оказаться в конце цепочки государств, участвующих в этой инициативе. В настоящее время мы уделяем больше внимания укреплению других маршрутов поставок, чтобы иметь возможность диверсифицировать наши источники газа", - сказал источник.

"Кольцо солидарности" - это совместная инициатива компаний "Булгартрансгаз", "Трансгаз", FGSZ и Eustream, направленная на предоставление дополнительных мощностей по транспортировке природного газа в сетях TSOS. Трубопровод может транспортировать до 5-9,5 миллиардов кубометров газа в год.

В короткие сроки и при постепенном повышении пропускной способности существующей инфраструктуры эта трансграничная инициатива позволит транспортировать до 5-9,5 миллиарда кубометров газа в год из Азербайджана в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Напомним, что 25 апреля в Софии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".

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