Подписан меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписан 1 мая в Ташкенте, сообщает Day.Az со ссылкой на информацию министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети X.

"В рамках деловой поездки в Узбекистан подписан "Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана" на трехсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана", - отметил министр.

По его мнению, реализация документа будет стимулировать реализацию совместных целей в направлении производства "зеленой" энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, а также интеграции энергосистем и организации эффективного использования возобновляемых источников энергии.

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