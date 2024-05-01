Важная новость для отправляющихся в Дубай

Национальный центр метеорологии ОАЭ предупредил, что 2 и 3 мая ожидаются нестабильные погодные условия с дождем и пыльной бурей. Об этом сообщает khaleejtimes.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает "ТурДом", турагентам приходят сообщения об отмене ряда экскурсий и водных прогулок, заказанных на 2 мая. Туристы, чей отпуск подходит к завершению, получили неофициальную информацию о возможном переносе рейсов 3-4 мая. Также отмечается, что школы в Дубае перевели на удаленный режим работы на завтра и послезавтра.

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