Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправляется в страны ЕС, чтобы показать, что Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем это признают США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил Bloomberg.

"Си Цзиньпин намерен вбить клин между Европой и США", - так озаглавило публикацию агентство.

Си Цзиньпин 5 мая начнет свое пятидневное турне во Францию, Сербию и Венгрию, которые рассчитывают на китайские инвестиции. По словам источников агентства, французский президент Эмманюэль Макрон намерен углубить свои личные связи с китайским лидером во время его двухдневной поездки во Францию и обратиться к нему с просьбой убедить Владимира Путина положить конец конфликту на Украине. Макрон также стремится привлечь инвестиции Китая в производство аккумуляторов для электромобилей в стране.

Как рассказали собеседники, французский лидер собирается пригласить коллегу на ужин в Елисейском дворце, а в меню может войти французский коньяк, который стал объектом антидемпингового расследования в Китае.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает Си возможность вести диалог с ведущей державой ЕС, которая доказала свою готовность идти по более независимому пути", - отметил доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян. Он связывает поездку главы Китая с попыткой "притянуть к себе те страны Европы, которые, по мнению Си, могли бы больше симпатизировать его позиции". Также запланирована трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Я думаю, что это часть попытки убедить европейцев, что есть лучшие варианты и что лучшие отношения возможны", - считает лектор по китайско-европейским отношениям Брюссельской школы менеджмента Дункан Фриман.

Визит Си в Европу состоится через несколько недель после того, как в Китай приехала министр финансов США Джанет Йеллен, заявившая о рисках для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая.

Когда китайский лидер в прошлый раз посещал ЕС в 2019 году, объем экономик Китая и еврозоны был примерно одинаковым. Сейчас Китай почти на 15% превосходит, отмечает Bloomberg.

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