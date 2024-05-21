Континентальный газовый хаб: Туркменистан и Турция выбрали Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе в Стамбуле состоялась встреча министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. По итогам переговоров было подписано соглашение об увеличении мощности нескольких газопроводов, а также достигнута договоренность о поставках газа в Турцию через Азербайджан и Грузию. Точные объемы пока не объявлены, однако известно, что эта сделка должна обеспечить поставки дополнительных объемов газа из Азербайджана и Каспийского региона в Турцию и Европу к 2030 году.

О том, каким образом туркменский газ будет попадать в Азербайджан, пока не сообщается. Эти вопросы прорабатываются. В настоящее время нет никаких конкретных договоренностей касательно строительства Транскаспийского газопровода. К этому проекту проявляют большой интерес на Западе, как в Европе, так и в США. Однако проект очень недешевый, и наибольший интерес он представляет для добывающих стран Центральной Азии, а не Азербайджана. Поэтому Баку не форсирует вопрос и ожидает практических шагов со стороны центральноазиатских партнеров.

Туркменистан очень богат газом, но не имеет возможностей для его экспорта в Европу. В свою очередь, Турция поставила цель стать газовым хабом континента, и подключение к этой сети Туркменистана позволило бы расширить объемы перетекающего с востока на запад через турецкую территорию газа. Кроме того, тема туркменского голубого топлива все больше волнует Европу, и Анкара не хочет никому уступать узловую роль в этих операциях. Хотя, повторим, о крупных поставках речь пока идти не может из-за отсутствия газопровода из Туркменистана в Азербайджан.

Вероятнее всего, речь идет о своповой схеме поставок. У Туркменистана и Азербайджана уже есть подобный опыт. В ноябре 2021 года Азербайджан, Туркменистан и Иран заключили сделку по обмену природным газом, предусматривавшую поставку Азербайджану 1,5-2 млрд. кубометров газа в год. Поставки начались в январе 2022 года с объема 5-6 млн. кубометров в сутки. К марту того же года суточный объем прокачки газа вырос до 7 млн. кубометров. Поставляемый газ предназначался для внутренних нужд Азербайджана. Через полгода Баку и Тегеран договорились удвоить поставки туркменского газа через газопроводную систему Ирана. В январе 2024 года поставки были приостановлены в связи с тем, что Ашхабад и Баку не смогли согласовать объемы и стоимость газа. Некоторые связывали это с антииранскими санкциями, однако США устами своего посла в Ашхабаде внесли ясность, заявив, что своповые поставки транзитом через Иран не нарушают американских санкций. И в дальнейшем туркменский газ может идти в Турцию через Иран и Азербайджан.

Договоренностям между Баку и Анкарой предшествовали переговоры, состоявшиеся в марте этого года между председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан - это не новость", - сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан. По его словам, сделка о своповых поставках, заключенная в 2021 году, была направлена на поставки газа для внутренних нужд Азербайджана. Она позволила стране избежать дефицита газа на внутреннем рынке, продолжая выполнять свои обязательства по экспорту в Европу.

"Нынешнее же соглашение открывает новую страницу в энергетической истории Азербайджана. Наша страна с 2007 года стала экспортером природного газа, а сегодня мы можем превратиться впервые в страну-транзитера голубого топлива.

В январе в Анкаре прошла встреча представителей газовых госкомпаний BOTAŞ (Турция) и "Туркменгаз" (Туркменистан). А в марте между сторонами был подписан документ о купле-продаже туркменского газа. После этого турецкое правительство, проанализировав различные маршруты доставки туркменского газа на рынок Турции, остановилось на транзите через Азербайджан. Почему? Потому что имеется вся необходимая для транзита инфраструктура, достаточная для ожидающихся объемов - в районе 2 млрд. кубометров в год. А самое главное, потому что это опробованный вариант. В нем меньше всего рисков, так как энергетическое партнерство Турции и Азербайджана проверено годами", - сказал Ильхам Шабан.

По мнению аналитиков, заключенное между Баку и Анкарой соглашение по транзиту туркменского газа может вновь вывести на повестку Транскаспийский газопровод, о котором в последнее время почти забыли. Прямые поставки из Туркменистана в Азербайджан по этому маршруту позволили бы в разы увеличить экспорт. По предварительным подсчетам специалистов, Транскаспийский газопровод позволит транспортировать от 10 до 30 млрд. кубометров газа в год.

После подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря отпала самая большая помеха в реализации данного проекта - противодействие ему со стороны России и Ирана. Согласно этому документу, называемому "конституцией Каспия", теперь согласия всех прикаспийских стран для строительства коммуникации по дну моря не требуется. Достаточно согласия тех стран, чьи сектора затрагивает проект. Однако лучшее время для реализации такого проекта, вероятно, ушло, если учесть, что Европа делает ставку на зеленую энергию, а международные финансовые организации прекратили финансировать углеводородные проекты. Туркменистан очень долго думал.

Но это не значит, что ничего не нужно делать. Отказ от ископаемого топлива - это дело не ближайшего времени, как бы не хотелось так думать европейским импортерам.