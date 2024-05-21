Президент Ильхам Алиев: Наше совместное участие с Президентом Ирана в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру

Наше совместное участие с Президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений, это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы - друзья, братья, и впредь будем вместе.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения посольства Исламской Республики Иран в нашей стране, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

"Сейед Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем, видным политиком и выдающейся личностью, завоевавшей доверие иранского народа. Мои многочисленные встречи с ним всегда производили на меня огромное впечатление. А моя последняя встреча с ним была исторической. И он, и я назвали эту встречу именно исторической. Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений, это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы - друзья, братья, и впредь будем вместе. Прозвучавшие после церемонии открытия официальное заявление покойного Президента Раиси и мое официальное заявление имели очень серьезное политическое значение. Оба президента открыто заявили, что расположенные в регионе страны должны активно участвовать в его дальнейшем развитии.

Произошедшая трагедия - это, конечно, большое горе как для его близких, так и для тех, кто его знал. Однако утешением является то, что он посвятил свою жизнь развитию иранского народа. Ему принадлежала особая роль в защите национальных интересов Иранского государства. Как во время работы на посту Президента, так и в предыдущие периоды он старался улучшить благосостояние иранского народа и сыграл большую роль в защите национальных интересов", - сказал глава государства.