США опасаются обвинений Ирана в причастности к гибели президента Раиси

В администрации США опасаются, что Иран может обвинить Соединенные Штаты или Израиль в крушении вертолета, в результате которого погиб иранский президент Ибрахим Раиси и сопровождавшие его лица.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Politico.

Как заявили собеседники издания, Вашингтон внимательно следит за реакцией Тегерана на внезапную смерть Раиси. Ожидается, что статус-кво в регионе сохранится. Однако американские чиновники опасаются, что обвинения со стороны Ирана могут "привести к эскалации напряженности в отношениях с Израилем".

Издание отмечает, что официальные лица США провели воскресенье в тревожном ожидании результатов поисков пропавшего вертолета. В Белом доме задавались вопросом, как авиакатастрофа может изменить ситуацию на Ближнем Востоке, и ждали, кого Иран обвинит в случившемся.

"Какое-то время вопрос: "Так начинается Третья мировая война?" не казался безумным", - сказал один из собеседников газеты.

По мнению другого источника, до тех пор, пока Иран "не переложил вину, шансы на более широкий региональный конфликт остаются низкими".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!