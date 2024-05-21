Азербайджан и Узбекистан планируют создать совместную коммерческую онлайн платформу

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Это будет коммерческая платформа, где бизнесмены смогут легко находить друг друга, как с точки зрения совершения торговых сделок, так и в совместном инициировании инвестиционных проектов", - подчеркнул он.

По его словам, запустив онлайн-платформу, Азербайджан и Узбекистан смогут создать дополнительный инструмент, который позволит предпринимателям двух стран находить правильных партнеров и генерировать новые проекты торгово экономического сотрудничества.

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