Состоится презентация ​​книги Султана Раева

Cостоится презентация ​​книги Султана Раева.

Как сообщает Day.Az cо ссылкой на Olaylar, в рамках проекта "Литература тюркских народов" состоится презентация романа "Сумашедший дом" народного писателя Кыргызстана, генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева.

Как сообщает Olaylar, в мероприятии примут участие писатели, депутаты и другие известные люди. Книга издана в издательстве "ХАН" в элегантном оформлении в серии "Онлар".

Переводчик книги с турецкого языка - Айсель Огуз, редакторы - писатель-публицист Юнус Огуз и писатель Варис. Презентация состоится 23 мая в 12:00 в клубе "Натaван" Союза писателей Азербайджана.