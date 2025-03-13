Обсуждено расширение узбекско-азербайджанских транспортных связей на Каспии

Председатель правления ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев встретился с делегацией Узбекистана во главе с директором Центра изучения развития транспорта и логистики при министерстве транспорта Узбекистана Бекзодом Холматовым, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Day.Az сообщили в ASCO.

Членам делегации, состоящей из представителей министерства транспорта Узбекистана и Узбекских железных дорог, была предоставлена подробная информация о важных инициативах, реализуемых в Азербайджане в сфере транспорта и логистики, а также о деятельности ASCO.

На встрече обсуждалась значимость и актуальность Транскаспийского международного транспортного коридора (Среднего коридора). В рамках развития этого коридора внимание было уделено укреплению узбекско-азербайджанских транспортных связей на Каспийском море, включая решение новых вызовов в сегменте паромных перевозок.