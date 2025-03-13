Многосторонние инструменты ООН уже не могут отвечать современным вызовам.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на XII Глобальном Бакинском форуме.

"Почти невозможно представить себе создание Организации Объединенных Наций в 2025 году с такими амбициозными целями как в 1945 году. ООН была создана для эпохи, которая давно прошла, с меньшей сложностью и большей предсказуемостью в международных отношениях. С тех пор мир претерпел значительные геополитические, геоэкономические, научные, технологические и промышленные преобразования. Число государств-членов и мировое население увеличились. Глобализация углубилась, а вызовы умножились.

Однако компетенции, структуры и процедуры ООН остались в значительной степени замороженными с момента ее основания. Множество возможностей для необходимых реформ было упущено. Устаревшие многосторонние инструменты ООН уже не могут отвечать современным геополитическим, экономическим, экологическим, демографическим и технологическим вызовам", - сказала она.

По её словам, Организация Объединённых Наций сегодня как никогда необходима.

"Однако, редко ООН была так политически маргинализирована, как сегодня", - отметила президент.