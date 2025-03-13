Кто станет капитаном сборной Азербайджана?

Объявлен капитан сборной Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил главный тренер национальной команды Фернанду Сантуш.

Португальский специалист на пресс-конференции уточнил, кому будет предоставлено капитанство в товарищеских встречах с Гаити и Беларусью. В обеих игрых капитаном команды будет Бадави Гусейнов. Имя вице-капитана будет объявлено в ближайшие дни после того, как он определится.

Отметим, что 22 марта нашей сборной предстоит встретиться с Гаити в Сумгайыте, а через три дня - с Беларусью в Баку.