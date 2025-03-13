Два азербайджанских дзюдоиста будут сеянными в Тбилиси

Два азербайджанских дзюдоиста получат статус сеянных участников на турнире "Большого шлема", который пройдет 21-23 марта в Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наиболее высокую позицию будет занимать Рашад Елкиев (66 кг), у которого на данный момент четвертый стартовый номер в своем весе. Также в число сеянных попала Айдан Велиева (52 кг), замыкающая первую восьмерку сеянных.

Таким образом, в первых схватках они могут встретиться с соперниками значительно ниже по рейтингу или начать борьбу со второго круга.

Отметим, что на турнире выступят 14 наших спортсменов. Также на татами в столице Тбилиси выйдут Гусейн Аллахьяров, Мурад Мурадлы (оба 60 кг), Назир Талыбов (66 кг), Руфат Шовлатов, Гадир Гусейнов (оба 73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Кенуль Алиева, Шафаг Гамидова (обе 48 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Судаба Агаева и Гюнель Гасанлы (обе 70 кг).

На сегодняшний день на "Большой шлем" заявились команды из 52-х стран.