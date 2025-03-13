Глобальные цифровые возможности должны быть доступны всем.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас в ходе панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Томас Ламанаускас подчеркнул, что цель внедрения цифровых инструментов в рамках Пакта заключается не в создании новых структур, а в выявлении существующих пробелов и поиске путей их устранения.

Он отметил, что глобальная цифровая инициатива направлена на преодоление цифрового разрыва, так как 2,6 миллиарда человек в мире до сих пор не имеют доступа к интернету.

Особое внимание Ламанаускас уделил использованию новых технологий, таких как искусственный интеллект, и важности управления рисками, связанными с их внедрением.

"Цифровые возможности должны быть доступны всем, и важно правильно управлять рисками, связанными с развитием технологий, включая искусственный интеллект", - отметил он.

Он также подчеркнул значимость работы группы по цифровым технологиям в рамках ООН, которая объединяет более 40 агентств для обеспечения совместной работы и реализации ключевых инициатив в области цифровизации и инновационных технологий.

"Мы гордимся тем, что ООН с самого начала активно участвует в этом процессе и готова предложить решения, которые помогут интегрировать новые технологии на глобальном уровне", - добавил Томас Ламанаускас.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.