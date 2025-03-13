Глобальный Бакинский форум предоставляет шанс превратить вызовы в возможности

Глобальный Бакинский форум предоставляет отличную возможность обсудить важные вопросы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявила председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Особенно важно, что, учитывая нестабильность в мире и множество негативных событий, мы можем поговорить о реальных способах превратить эти вызовы в возможности. Это также хорошая возможность для каждого представителя страны, присутствующего здесь, рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются их государства", - сказала она.

По ее словам, в Боснии и Герцеговине сегодня происходят драматические события.

"И на самом деле, я хотела прежде всего поделиться этим с Президентом Ильхамом Алиевым, а также со всеми участниками форума, поскольку это мероприятие всегда предоставляет отличную возможность не только поделиться своим опытом, но и выразить свои опасения. Сегодня я поделилась своими опасениями относительно ситуации в Боснии и Герцеговине", - добавила Желька Цвиянович.