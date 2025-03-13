В Германии спрогнозировали кратковременное канцлерство Мерца

Председатель победившей на выборах партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц может стать канцлером ФРГ на очень непродолжительное время, так как немецкие избиратели не простят ему обман и мошенничество.

Как передает Day.Az, об этом заявил секретарь фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) Бернд Бауманн.

"Мошенничество и обман - любые меры вам хороши. И за это избиратели вас накажут. Ваше канцлерство, если оно вообще будет, недолго продлится", - указал Бауманн в ходе дебатов в бундестаге.

Также он заявил, что ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) хотят трижды изменить конституцию, пользуясь старым составом бундестага, в котором избиратели уже не нуждаются. Бауманн отметил, что для ХДС/ХСС важны лишь государственные должности, а не спокойствие граждан и процветание Германии.