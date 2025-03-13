https://news.day.az/sport/1736926.html Хасай Гасанлы стал бронзовым призером чемпионата Европы Азербайджанский борец Хасай Гасанлы завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране. Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 77 кг, одержал победу над Михаилом Зеленкой из Чехии со счетом 9:1.
Хасай Гасанлы стал бронзовым призером чемпионата Европы
Азербайджанский борец Хасай Гасанлы завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 77 кг, одержал победу над Михаилом Зеленкой из Чехии со счетом 9:1.
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