Письмо Азербайджана в ООН, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида, опубликовано как официальный документ

Письмо постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида, адресованное генеральному секретарю ООН, опубликовано в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило в социальной сети "Х" Постоянное представительство Азербайджана в ООН.

В письме подчеркивается, что преступления, совершенные в Ходжалы, не были случайными, а наоборот, являются составной частью масштабной и системной политики, проводившейся на почве этнической и религиозной ненависти и нетерпимости.

Отмечается, что ответственность за тяжкие преступления является обязательной и неизбежной: "Ответственность за тяжкие преступления является обязательной и должна быть неизбежной. Азербайджанский народ никогда не забудет совершенные против него зверства".