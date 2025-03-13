Проект Черноморского энергокабеля подтвердил глобальное значение Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Проект Черноморского энергетического кабеля не только играет важную роль в развитии региональной инфраструктуры, но и демонстрирует глобальное значение Азербайджана как страны, вносящей вклад в экономическое развитие и безопасность за пределами своего региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала бывший заместитель премьер-министра, бывший министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, передает Day.Az.

По ее словам, мировая информационная повестка часто сосредоточена на крупных геополитических игроках, таких как США, Европа или Китай, а также на событиях, связанных с конфликтами и войнами. Однако на практике реальные решения глобальных вызовов требуют коллективных действий, в которых участвуют страны, обладающие видением и лидерскими качествами, способными внести вклад в общее развитие.

"Проект Черноморского энергетического кабеля подчеркивает, что, помимо глобальных держав, важную роль играют и страны, обладающие стратегическим мышлением и готовностью участвовать в создании новых решений. Азербайджан уже известен как страна, которая не только достигла значительного внутреннего развития, но и стала нетто-донором глобального экономического роста и безопасности. Этот проект подтверждает не только потенциал Азербайджана, но и уже достигнутые результаты, которые продвигают развитие далеко за пределами региона", - отметила Э.Ткешелашвили.

Она также подчеркнула, что партнерство между Азербайджаном и Грузией невозможно свести к одному проекту, так как оно строилось десятилетиями и является стратегическим союзом, который выдержал сложные исторические испытания.

"Один проект не может определить партнерство между Азербайджаном и Грузией. Мы - стратегические союзники и братские нации на протяжении всей истории. В новейшей истории мы остаемся одними из самых близких друзей и партнеров не только в регионе, но и в более широком масштабе. Мы видим, что стратегическая мудрость и решимость политических лидеров заложили основу для самой стабильной стратегической связи в регионе, которая помогла нам преодолеть сложные времена и направить наши совместные усилия на создание общей безопасности, процветания и экономического развития", - сказала она.

По словам Э.Ткешелашвили, в условиях трансформации мировой логистики, вызванной войной в Украине и санкционными ограничениями, необходимость альтернативных маршрутов, включая Средний коридор, стала еще более актуальной.

"Война в Украине кардинально изменила привычную систему торговых путей. Долгое время Россия играла важную роль в логистике, особенно через северные маршруты. Однако война подорвала доверие к этому направлению. Введение санкций сделало его еще более сложным для многих стран, что повысило спрос на альтернативные возможности, включая не только торговлю, но и транзит энергии и возобновляемых ресурсов. В этом контексте роль Азербайджана и Каспийского региона в целом приобретает ключевое значение", - отметила Э.Ткешелашвили.

Она подчеркнула, что даже если в будущем восстановятся прежние маршруты через Россию, интерес к альтернативным путям будет сохраняться, а проекты, такие как Черноморский кабель, останутся важными элементами новой глобальной инфраструктуры.

Э.Ткешелашвили также выделила роль Бакинского Глобального форума, который является важной платформой для обсуждения глобальных вопросов и выработки решений.

"Бакинский Глобальный форум сам по себе является неким результатом, потому что вся его цель заключаются в том, что он собирает в одном пространстве самых выдающихся экспертов и представителей разных стран по всему миру. И очень редко можно встретить такое разнообразие и уровень представительства. Глубина обсуждений, которые происходят на Бакинском Глобальном форуме, действительно беспрецедентна во многих отношениях. Мы надеемся, что по завершении форума у нас будет более ясное представление о том, что представляет собой эта большая трансформационная перемена, с которой мы сталкиваемся в глобальном мировом порядке, и какие решения могут быть реальными и осуществимыми, чтобы мы могли внести свой вклад общими усилиями", - подчеркнула она.