Работа одного из центров ASAN будет временно ограничена

С 16 марта по 7 апреля работа центра Службы ASAN №1 в Сумгайыте будет частично ограничена из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при Президенте Азербайджана.

В указанный период центр продолжит предоставлять услуги, связанные с Государственным агентством водных ресурсов, ПО "Азеригаз", АО "Азеришыг" и Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Также в здании останется возможность получить уже оформленные документы по всем услугам.

Гражданам следует обращаться за получением соответствующих услуг в Службу ASAN №2 в Сумгайыте и другие центры Службы ASAN.