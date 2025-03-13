Работа одного из центров ASAN будет временно ограничена
С 16 марта по 7 апреля работа центра Службы ASAN №1 в Сумгайыте будет частично ограничена из-за проведения ремонтных работ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при Президенте Азербайджана.
В указанный период центр продолжит предоставлять услуги, связанные с Государственным агентством водных ресурсов, ПО "Азеригаз", АО "Азеришыг" и Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Также в здании останется возможность получить уже оформленные документы по всем услугам.
Гражданам следует обращаться за получением соответствующих услуг в Службу ASAN №2 в Сумгайыте и другие центры Службы ASAN.
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