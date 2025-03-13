https://news.day.az/culture/1736822.html В Центре искусств "Хатаи" состоится открытие групповой выставки "Hüsnünə Aşiq" В Центре искусств "Хатаи" в Баку 15 марта в 13.00 состоится открытие групповой выставки "Hüsnünə Aşiq", организованной Shatu art group, сообщили Day.Az в Центре искусств. Наряду с миниатюрами, тезхибами, каллиграфией и живописью, будут представлены образцы народного искусства - текелдуз, гурама, художественная вышивка и т.д.
В Центре искусств "Хатаи" состоится открытие групповой выставки "Hüsnünə Aşiq"
В Центре искусств "Хатаи" в Баку 15 марта в 13.00 состоится открытие групповой выставки "Hüsnünə Aşiq", организованной Shatu art group, сообщили Day.Az в Центре искусств.
Наряду с миниатюрами, тезхибами, каллиграфией и живописью, будут представлены образцы народного искусства - текелдуз, гурама, художественная вышивка и т.д.
Главная цель выставки - пропаганда и сохранение национальных духовных ценностей, их передача будущим поколениям.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
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