В Центре искусств "Хатаи" состоится открытие групповой выставки "Hüsnünə Aşiq"

В Центре искусств "Хатаи" в Баку 15 марта в 13.00 состоится открытие групповой выставки "Hüsnünə Aşiq", организованной Shatu art group, сообщили Day.Az в Центре искусств.

Наряду с миниатюрами, тезхибами, каллиграфией и живописью, будут представлены образцы народного искусства - текелдуз, гурама, художественная вышивка и т.д.

Главная цель выставки - пропаганда и сохранение национальных духовных ценностей, их передача будущим поколениям.

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