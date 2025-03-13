Съемки полнометражного фильма «Doğma torpaq» завершены

При поддержке Министерства культуры Азербайджана киностудией "Narimanfilm" завершены съемки полнометражного художественного фильма "Doğma torpaq" ("Родная земля").

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры, сценаристом и режиссером-постановщиком фильма является Ильгар Сафат. В картине освещены три важные исторические вехи Азербайджана: изгнание наших соотечественников с их родных земель на территории нынешней Армении, Первая Карабахская война, в частности, Ходжалинский геноцид, а также славная Победа нашей армии в 44-дневной Отечественной войне.

В создании фильма приняли участие компании PASHA Holding, United Alliance group, Gazelli Group, AzMade Group, CMS, Azersun Holding, а также Caspian Energy Club и İTV.

Съемки картины проходили в Гобустане, Губе, Барде, Загатале, Гахе, а также в Баку и Шеки. Планируется показ фильма в ряде стран и его участие в международных кинофестивалях.

Оператором-постановщиком фильма "Doğma torpaq" является Константин Эсадзе, композитором - Араз Гумбетли, звукорежиссером - Иван Гусаков, продюсером - Нариман Мамедов. Главные роли в фильме исполнили Рустам Джабраилов и Алина Воронцова (Россия). В фильме также приняли участие народные артисты Хаджи Исмайлов, Мабуд Магеррамов, а также актеры Азер Айдемир, Горгуд Джафарли, Рашад Сафаров, Эльдар Багирбеков, Аждар Зейналов, Ярослав Трифонов, Амина Аббасова и другие.

Сюжет фильма разворачивается в 1992 году. Независимый Азербайджан борется против армянских сепаратистов в Карабахе. Журналист Миранда приезжает в Азербайджан из Лондона, чтобы снять документальный фильм о кавказском барсе. Судьба сводит ее с разведчиком Эмилем. Вместе они проходят через тяжелые испытания, во время которых Миранда узнает много нового о трагических страницах современной истории Азербайджана.

Премьера фильма запланирована на апрель 2025 года.