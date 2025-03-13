https://news.day.az/world/1736881.html Делегация Турции прибыла на переговоры в Дамаск Высокопоставленная делегация Турции прибыла в столицу Сирии Дамаск для проведения переговоров с официальными лицами этой страны. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции.
Делегация Турции прибыла на переговоры в Дамаск
Высокопоставленная делегация Турции прибыла в столицу Сирии Дамаск для проведения переговоров с официальными лицами этой страны.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции.
В состав турецкой делегации вошли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын.
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