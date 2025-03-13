Делегация Турции прибыла на переговоры в Дамаск

Высокопоставленная делегация Турции прибыла в столицу Сирии Дамаск для проведения переговоров с официальными лицами этой страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

В состав турецкой делегации вошли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын.