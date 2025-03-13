Очарование и стиль: самые яркие звездные наряды на Парижской Неделе моды

Во французской столице завершилась Неделя моды в Париже, закрывшая "большую четверку" Недель сезона "Осень-зима 2025".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в этом году она началась благотворительным балом Лувра Grand Dîner du Louvre, на котором нарядами от кутюр блеснули Кира Найтли, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Анна Винтур, Ольга Карпуть и другие иконы стиля. А с 5 по 11 марта во французской столице шли показы модных домов (их было 109) и презентации брендов, решивших не устраивать дефиле (среди них был, например, Loewe).

Внимание профессионалов индустрии в этот раз было приковано к коллекциям дебютантов модных домов - Хайдера Аккермана, нового дизайнера бренда Tom Ford, Сары Бертон для Givenchy, Джулиана Клаузнера, только в декабре 2024-го назначенного креативным директором Dries Van Noten. Тем временем простые любители прекрасного следили за тем, что появляется на подиумах - а там царствовали мех, кожа, яркие цвета, мини-юбки и микро-шорты, деловая одежда и стиль 80-х.