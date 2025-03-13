Экспорт газа из Азербайджана в Европу

В январе-феврале 2025 года из Азербайджана было экспортировано примерно 1,9 миллиарда кубометров газа в Европу, 1,4 миллиарда кубометров в Турцию и 0,5 миллиарда кубометров в Грузию.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"За этот период по трубопроводу TANAP в Турцию было транспортировано 0,9 миллиарда кубометров газа", - отмечается в публикации министра.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. Газ из региона Каспийского моря транспортируется в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.